Sanctiuni de zeci de mii de lei aplicate la Constanta pentru lipsa autorizatiei de folosire a tramei stradale

Sanctiuni aplicate de Politia Locala pentru lipsa autorizatiei de folosire a tramei stradale si a avizului de traseuPolitistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au aplicat 116 sanctiuni in valoare de 46874 lei.Politistii locali au desfasurat saptamana aceasta controale in trafic pentru identificarea vehiculelor concepute si destinate transportului de marfuri care nu detineau autorizatie de folosire a ... citeste toata stirea