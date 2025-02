Santorini: scolile raman inchise timp de o saptamana, din cauza activitatii seismice intense

Protectia Civila elena a decis sambata ca scolile din Santorini si de pe insulele din apropiere - Ios, Amorgos si Anafi - vor ramane inchise pana pe 14 februarie din cauza activitatii seismice intense care are loc in zona de cateva zile, relateaza AFP.Decizia a fost luata in coordonare cu autoritatile locale si cercetatorii care studiaza fenomenul fara precedent, care nu s-a soldat pana acum cu victime sau pagube materiale.Sambata dimineata s-au produs sapte cutremure cu magnitudini ... citește toată știrea