Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" organizeaza, in perioada 12 - 14.06.2023, competitia nationala de descarcerare si prim ajutor la VIVO SHOPPING CENTER, Constanta.In perioada 12 - 14.06.2023, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta organizeaza faza zonala a Competitiei nationale pentru descarcerare si acordare a primului ajutor calificat, cu desfasurarea probelor in parcarea apartinand mall-ului VIVO SHOPPING CENTER, situat in Bulevardul ... citeste toata stirea