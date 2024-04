Sase cetateni straini ascunsi intr-o autoutilitara, descoperiti in Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Punctul de Trecere a Frontierei Ostrov, intr-o autoutilitara, ascunsi intr-un loc special amenajat, sase cetateni straini care intentionau sa intre ilegal in Romania.In data 27.04.2024, politistii de frontiera din Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov, impreuna cu politisti de frontiera bulgari au efectuat controlul specific de intrare in tara asupra unei ... citește toată știrea