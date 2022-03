Sase din cei opt militari care au cazut la datorie in accidentele aviatice vor fi inmormantati in Cimitirul Eroilor din Constanta

Ceremoniile militare si religioase organizate pentru inmormantarea militarilor cazuti la datorie in accidentele aviatice care au avut loc, in judetul Constanta, in seara zilei de 2 martie, se vor desfasura sambata, 5 martie, si duminica, 6 martie, la Constanta, Bucuresti si in localitatea Lunca Corbului, din judetul Arges.Sase militari dintre cei opt cazuti la datorie vor fi inmormantati in Cimitirul Eroilor din Municipiul Constanta.Trupurile neinsufletite ale capitan-comandorului (pm) ... citeste toata stirea