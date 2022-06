Sase raniti, in urma unui accident la iesirea din Medgidia

Sase persoane au fost ranite, printre care trei copii, unul dintre minori fiind in stare grava, in urma unui accident rutier petrecut, vineri, la iesirea din municipiul Medgidia catre localitatea Valea Dacilor.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, un barbat a fost gasit in coma la fata locului, in urma protocolului de resuscitare aplicat pacientul reluandu-si functiile vitale."La Medgidia, la locul accidentului au fost gasite sase victime. Un pacient in coma, care a ... citeste toata stirea