Centrul 39 Scafandri a participat, in perioada 24-29 septembrie, la cea de-a treia editie a Exercitiului multinational "Triton", specific domeniului scafandreriei, organizat de Fortele Navale ale Bulgariei, in proximitatea orasului Varna si in apele teritoriale ale Bulgariei.Scopul exercitiului "Triton 23" este acela de a consolida cooperarea si interoperabilitatea dintre tarile partenere participante (Bulgaria, Italia, Romania, Statele Unite ale Americii si Turcia), iar la activitatile de ... citeste toata stirea