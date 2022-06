Scandal conjugal la Navodari: Si-a injunghiat sotia ca sa nu il paraseasca

Tudor Nicolae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea de omor sub forma violentei in familie. Sentinta a fost data pe 16 mai 2022, de Tribunalul Constanta si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca si-a injunghiat sotia in mod repetat cu un cutit, in zonele toracelui si membrelor, astfel incat i-a provocat multiple plagi taiate-intepate, vindecabile in 18-20 de zile de ingrijiri medicale si care i-au pus viata in primejdie, prin ... citeste toata stirea