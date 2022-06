Scandal monstru cu un autostopist, la Vama Veche!

Marius Bogzeanu a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala, in timp ce Pavel Antica a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere. Sentinta a fost data de Judecatoria Mangalia, pe 31 mai 2022 si nu este definitiva. Marius Bogzeanu este acuzat ca, aflindu-se in Vama Veche cu un prieten, l-a lovit pe fratele ... citeste toata stirea