Scandal pe o plaja din Eforie Sud. Turistii s-au pomenit cu santuri sapate langa ei

Turistii au chemat Politia in momentul in care constructorii le-au cerut sa plece de pe plaja. Ei spun ca nu li se pare normal ca pe o plaja a statului roman sa aiba parte de asa ceva. O familie de turisti din Iasi a ales ca loc de plaja statiunea Eforie Sud. pentru ca sunt amatori de plaja pe cearsaf, ei au mers intr-un loc unde nu existau sezlonguri si nici indicatoare care sa interzica accesul turistilor.Doar ca, dupa putin timp, linistea si relaxarea s-au transformat in nervi."Am ajuns in ... citeste toata stirea