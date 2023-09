Contraamiralul de flotila Marcel Neculae a predat comanda Flotilei Fluviale "Mihail Kogalniceanu" comandorului Nicu Chirea, in cadrul unei ceremonii militare care a avut loc joi, 7 septembrie, in portul militar Braila, in prezenta sefului Statului Major al Fortelor Navale, viceamiral Mihai Panait.La festivitatea de predare-primire a comenzii, a fost prezentat ordinul ministrului apararii nationale, prin care contraamiral de flotila Marcel Neculae a fost imputernicit in functia de loctiitor al ... citeste toata stirea