Scoala pentru copiii refugiatilor din Ucraina, la Constanta. Doua clase infiintate pentru ei, intr-o veche scoala

Inspectoratul Scolar Constanta anunta ca numarul claselor poate fi suplimentat in cazul in care vor fi solicitari mai multe. Oficial, in judetul Constanta sunt gazduiti peste 4.000 de refugiati din Ucraina. Inspectoratul Scolar Judetean Constanta (ISJ) anunta ca a deschis doua clase pentru copiii refugiatilor din Ucraina. Acestea functioneaza in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 11 "Dr. Constantin Angelescu" Constanta, de pe strada Calarasi nr. 48 (vizavi de Biserica Sfintii Imparati Constantin si ... citeste toata stirea