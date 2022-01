Se audiaza martorii in DOSARUL in care GAMBUEsEANU e trimis in JUDECATA pentru CORUPEsIE

Adrian Gambuteanu, fostul sef al RAJDP Constanta, a fost trimis in judecata pentru infractiuni de coruptie, la finele anului 2020. Pe 19 ianuarie 2022, magistratii Tribunalului Constanta au decis sa ca urmatorul termen de judecata sa aiba loc pe 16.02.2022, in vederea audierii martorilor.foto: dobrogealive.roFostul director al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, Adrian Gambuteanu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, in decembrie 2020, pentru ... citeste toata stirea