Stela Halichidis, demisa de Vergil Chitac din functia de manager al Spitalului de Boli Infectioase Constanta, dupa tragedia din 2021, in care au murit 7 pacienti, vrea sa revina pe functie. In noiembrie anul trecut a cerut anularea dispozitiei privind demiterea din functie. Joi, 15 septembrie, magistratii au amanat cauza, pentru audierea martorilor.Stela Halichidis cere in instanta anularea