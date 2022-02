Se cere demolarea imobilului cu 8 etaje construit de consilierul Mihailescu, in Campus

Problemele pesedistului Cristian Mihailescu nu se mai termina. Imobilul construit in zona Campusului Universitar Ovidius continua sa fie marul discordiei intre consilierul local si vecinii din cartier. Cei care locuiesc in zona cer anularea autorizatiei de construire si demolarea constructiei insa, dupa ce dosarul a trecut pe la doua instanta, cu o sentinta in favoarea politicianului, speta urmeaza sa se rejudece.Complexul rezidential Aviatorii ar putea fi demolat, daca vecinii reusesc sa ... citeste toata stirea