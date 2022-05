Se cere prelungirea perioadei de autorecenzare a populatiei si locuintelor

Recensamantul Populatiei si Locuintelor se afla in ultimele zile din etapa de autorecenzare, urmand ca de luni, 16 mai, sa inceapa recenzarea in teren, cu recenzori, prin interviuri fata in fata, acolo unde persoanele nu s-au autorecenzat sau nu au fost autorecenzate.Deputatul Alin Apostol, de la USR, cere ca etapa de autorecenzare sa fie prelungita, dupa ce gradul de autorecenzare a crescut masiv in aceasta saptamana, Institutul National de Statistica primind, marti, un numar record de ... citeste toata stirea