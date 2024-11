Se circula in conditii de ceata si carosabil ud, pe mai multe sosele din tara. In ce zone se recomanda anvelopele de iarna

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineata, se circula in conditii de ceata pe multe artere rutiere din judetele Arad, Bihor, Satu-Mare, Salaj, Suceava si Timis, vizibilitatea in trafic fiind redusa sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri.In Capitala si in mai multe judete din zona de sud si de sud-est a tarii, traficul rutier se desfasoara in general pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitatii sub forma de ploaie usoara.Pe arterele ... citește toată știrea