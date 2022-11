Se circula in conditiile unui carosabil umed pe autostrazile A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romaneinformeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile.Pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigease circula in conditiile unui carosabil umed, vizibilitatea fiind buna.Sunt semnalate precipitatii sub forma de ninsoare si se circula in conditii de iarna, insa fara ... citeste toata stirea