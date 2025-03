Se circula pe carosabil umed pe principalele autostrazi din tara

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineata zilei de sambata, 1 martie, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident rutier sau a conditiilor meteorologice.Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Buzau, Cluj, Dolj, Gorj, Ilfov, Mehedinti, Olt, Satu Mare, Suceava si Teleorman. ... citește toată știrea