Se construiesc noi locuinte tip ANL, in Palazu Mare

Primaria municipiului Constanta intentioneaza sa construiasca noi locuinte pentru tineri in regim ANL, in cartierul Palazu Mare. Astfel, in cursul zilei de vineri, 9 septembrie a.c., municipalitatea a emis 2 documente de urbanism pentru construirea a 87 de noi unitati locative.Blocuri noi tip ANL, la Constanta! Primaria municipiului a eliberat in cursul zilei de vineri, 9 septembrie a.c., 2 certificate de urbanism in vederea construirii de locuinte pentru tineri destinate inchirierii. Se are ... citeste toata stirea