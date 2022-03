Se da startul la etapa de autorecenzare a Recensamantului populatiei

Pe 14 martie 2022 debuteaza etapa de autorecenzare a Recensamantului populatiei si locuintelor 2021.Pentru prima data in Romania recensamantul va fi 100% informatizat, oferindu-se posibilitatea autorecenzarii care se va realiza online de pe orice telefon mobil inteligent, tableta sau calculator cu acces la internet.Chestionarul pentru autorecenzare va fi disponibil in limba romana, in limbile minoritatilor nationale si in limba engleza.Recensamantul se va desfasura astfel:* intre 14 ... citeste toata stirea