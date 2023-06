In perioada 27 - 29.06.2023, in intervalul orar 22:00 - 05:00, se inchide circulatia pe autostrada A2, Calea 2 (Constanta - Bucuresti), pe sectorul cuprins intre km. 11+700 si km. 15+500, pentru executia lucrarilor de montare a predalelor la pasajul care supratraverseaza autostrada in zona km. 13+330.Pe perioada lucrarilor circulatia va fi deviata pe urmatoarea ... citeste toata stirea