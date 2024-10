Se inchide temporar accesul in mai multe spatii de servicii de pe autostrada A1

CNAIR informeaza participantii la trafic asupra masurii de inchidere temporare a accesului in Spatiile de Servicii de la km 316, km 389 si km 428 de pe Autostrada A1, dupa cum urmeaza:pe sensul de deplasare Timisoara - Sibiu (calea 2) accesul in Spatiul de Servicii de la km 316+360 (Pianu) va fi inchis in data de 28.10.2024 (luni), in intervalul orar 08:00 - 19:00;pe sensul de deplasare Sibiu - Timisoara - (calea 1) accesul in Spatiul de Servicii de la km 389+710 (Ilia) va fi inchis in data ... citește toată știrea