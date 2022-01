Se JUDECA APELUL in dosarul barbatului care si-a INJUNGHIAT FRATELE

Stelian Gabriel Dusa a fost condamnat pe 23 noiembrie 2021, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor. Acesta este acuzat ca, in vara anului 2021, si-a injunghiat fratele in abdomen. Barbatul a atacat sentinta din 23 noiembrie a Tribunalului Constanta, urmand ca apelul sa se judece in data de 10 martie 2022.Politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au fost sesizati, vineri, 16 iulie, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, ar fi fost agresat, in localitatea ... citeste toata stirea