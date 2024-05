Se lanseaza programul

Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta lansarea unei noi editii a programului social "Litoralul pentru toti", desfasurat intre 31 mai si 20 iunie. Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife incepand de la 35 de lei pe noapte de persoana, preturi ce sunt cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon. An de an, hoteluri de 2, 3 si 4 stele din toate statiunile de pe litoralul romanesc se inscriu in acest program.Pana acum, ... citește toată știrea