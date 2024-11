Se opreste apa in zonele Badea Cartan si Vivo din Constanta, miercuri - 13 noiembrie

In vederea executarii lucrarilor de conectare la sistemul centralizat a noii magistrale reabilitata, cu diametrul de 500 mm, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile, miercuri - 13 noiembrie 2024, in intervalul orar 08.30 - 20.00, in diferite zone din Constanta.Vor fi afectati de lipsa apei consumatorii si punctele termice din perimetrul delimitat de strazile: Stefanita Voda - Soveja - bd. Tomis - bd. Aurel Vlaicu - Stefanita Voda, practic zonele Badea Cartan, Vivo si ... citește toată știrea