Se opreste apa joi, 07 noiembrie, in mai multe zone din Constanta

Astazi - 06 noiembrie 2024, s-a inregistrat o avarie la magistrala de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, in zona str. Razboieni din municipiul Constanta.Avand in vedere diametrul conductei si implicit zona mare deservita, s-a luat decizia ca lucrarile de reparatii sa se desfasoare in cursul zilei de maine - 07 noiembrie 2024, pentru ca toti utilizatorii afectati de aceasta oprire sa isi poata asigura rezerva minima de apa ... citește toată știrea