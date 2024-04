Se opreste furnizarea caldurii in Constanta, incepand de azi, 1 aprilie

In perioada 29.03.2024-01.04.2024 temperatura medie exterioara a aerului inregistrata in cursul noptii la nivelul municipiului Constanta a fost mai mare de 10 grade C, astfel incat sunt indeplinite conditiile impuse de legislatia in vigoare pentru oprirea furnizarii caldurii.Avand in vedere acest fapt, Termoficare Constanta SRL aflata in subordinea Autoritatii Publice Locale informeaza consumatorii racordati la sistemul municipal de termoficare ca incepand de azi, 01.04.2024, opreste ... citește toată știrea