Se reduce limita de viteza pe doua bulevarde din Constanta

Primaria Constanta informeaza ca, la solicitarea Inspectoratului de Politie Judetean Constanta - Serviciul Rutier, se reduce viteza de deplasare a autovehiculelor pe doua bulevarde din municipiul Constanta.Pe parcursul acestei saptamani, in functie de conditiile meteo, va fi redusa viteza de deplasare a autovehiculelor pe doua bulevarde din municipiul Constanta. Aceste modificari in organizarea traficului rutier au fost avizate in Comisia de Circulatie, la solicitarea Inspectoratului de ... citește toată știrea