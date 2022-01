Se ridica masini parcate neregulamentar in cartierul Compozitorilor

Confort Urban a inceput sa ridice autovehicule parcate neregulamentar in cartierul Compozitorilor.In aceasta dimineata, un constantean a postat o imagine, pe retelele de socializare, in care se vede cum autospeciala Confort Urban se pregateste sa mute o masina care a fost parcata fix pe trecerea de pietoni.Interrventiile in cartier sunt extrem de rare, mai ales raportat la cat de des se parcheaza neregulamentar. In zona nu sunt decat extrem de putine locuri oficiale de parcare, majoritatea ... citeste toata stirea