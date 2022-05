Se schimba si bacalaureatul in Romania

Vesti importante pentru cei care intra in ciclul gimnazial si liceal in anul scolar 2022 - 2023. Elevii se vor pregati pentru un "altfel de bacalaureat". Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat urmatoarele modificari.Sorin Cimpeanu a vorbit, sambata, despre schimbarile din sistemul de educatie, facand referire la Programul "Romania Educata":"Cei care vor intra in clasa a IX-a vor intra pe un altfel de sistem, care este rezultatul consultarilor in Programul Romania Educata. De asemenea, ... citeste toata stirea