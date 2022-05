Se schimba sistemul de Bacalaureat in Romania!

Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta schimbari in ceea ce priveste sistemul de Bacalaureat din Romania. Oficialul a dezvaluit ce ii asteapta pe elevi incepand cu 2027. Autoritatile din educatie anunta modificari importante in anii urmatori in privinta examenului de Bacalaureat.Schimbari importante in privinta examenului de BacalaureatConform spuselor ministrului Sorin Cimpeanu, cei care vor intra in clasele a IX-a si a V-a in anul scolar urmator vor avea de a face cu un altfel de ... citeste toata stirea