SEAS 2022 - Inca sase saptamani de teatru in aer liber. Programul in perioada 20-24 iulie

Urmeaza inca sase saptamani de spectacole in aer liber in cadrul stagiunii SEAS 2022. In saptamana urmatoare va invitam inca de miercuri, 20 iulie, ora 21:00, la Teatrul de vara Soveja, la una dintre comediile Teatrului de Stat Constanta, "Goi pusca" de Simon Beaufoy, regia Vlad Cristache.Este o ocazie rara de a viziona acest spectacol de succes al teatrului din Constanta, deoarece el este conceput pentru o scena mare, de care nu vom dispune in stagiunea teatrala 2022 - 2023, sala TSC ... citeste toata stirea