Secretarul de stat al SUA a reamintit ca America va apara Romania, daca va fi atacata militar

Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a avut, in cursul zilei de vineri, 11 februarie, o noua convorbire prin telefon cu secretarul apararii al SUA, Lloyd J. Austin, in contextul amplului proces de consultare pe care SUA il deruleaza cu Romania, ca partener strategic important in regiune, precum si cu alti aliati din cadrul NATO.Temele principale ale convorbirii au vizat ultimele evolutii complexe ale situatiei de securitate de la granitele Ucrainei, respectiv consolidarea prezentei SUA ... citeste toata stirea