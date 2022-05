Secretarul general adjunct al NATO: Domeniul securitatii cibernetice face parte din noul tip de razboi

Domeniul securitatii cibernetice face parte din noul tip de razboi, a afirmat, marti, secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana.Mircea GeoanaEl a avut o interventie video in cadrul conferintei "Building Blocks of Global Digitalisation: creating trust, deterrence & policy coordination through cyber diplomacy"."Pe langa dezinformare si spionaj digital, domeniul securitatii cibernetice face parte din noul tip de razboi. In ziua invaziei (Ucrainei - n.r.) de catre ... citeste toata stirea