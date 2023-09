Guvernul va aproba in sedinta de joi, prin hotarare, majorarea la 3.300 de lei a salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezentand o crestere de 10% fata de luna septembrie 2023."Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 3.300 lei lunar incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ... citeste toata stirea