Sef din sucursala regionala CFR Constanta, retinut pentru luare de mita

Seful Diviziei Trafic din cadrul CFR SA - Sucursala Regionala CF Constanta a fost retinut de procurori pentru luare de mita in legatura cu organizarea unui concurs pentru postul de acar.Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, inculpatul Gheorghe Soldan este cercetat pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata."Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca in perioada mai-septembrie 2024, ... citește toată știrea