Seful Politiei Techirghiol, felicitat de locuitori: a ajutat la gasirea unui telefon sustras!

In urma cu cateva zile, o femeie din Techirghiol anunta ca fiica ei si-a uitat telefonul mobil pe masa, la cofetarie, apeland la oamenii din zona pentru a-l recupera. Nu a avut succes, asa ca a apelat la Politie, iar la scurt timp a fost identificata femeia care l-a luat."Apelez la umanitatea oamenilor pe care sper ca o mai avem. Am un copil tare ametit care si-a uitat telefonul pe masa afara la cofetarie si a plecat. In urma ei, telefonul a fost luat deoarece nu am mai putut contacta acel ... citeste toata stirea