Sensei Irinel Badulescu, dublu campion mondial la Kickboxing, a salvat o copila de la inec! Video

Sensei Irinel Badulescu, dublu campion mondial la Kickboxing, a salvat viata unei fetite care s-a aventurat in valurile marii, la Costinesti. Daca sportivul nu s-ar fi aflat in zona, poate ca micuta nu ar mai fi putut fi salvata... desi unchiul ei a intrat dupa ea, insa nu stia sa inoate.Sensei Irinel Badulescu, care are centura neagra 4 DAN, dublu campion mondial si campion european, de profesie militar in cadrul Batalionului 30 Vanatori de Munte "Dragoslavele", din Campulung, s-a aflat ... citeste toata stirea