Sentinta in cazul dezinfectiei dintr-un bloc, soldata cu moarte unei mame si a doi copii

Curtea de Apel Timisoara a dat sentinta definitiva in cazul blocului de pe strada Miorita din Timisoara, unde in urma unei dezinsectii doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat. Administratorul firmei Bistim Dera SRL, Ioan Sorin Buta a fost condamnat la 6 ani si 9 luni de inchisoare si achitarea unor sume de bani.Magistratii Curtii de apel Timisoara au respins apelurile celor implicati in proces, astfel ca au decis sa mentina hotararile judecatorilor de la Judecatoria Timisoara. ... citeste toata stirea