Septimiu Bourceanu, senator PNL: "Atentie la dezinformare"

Septimiu Bourceanu, senator PNL si presedintele Organizatiei Municipale a PNL Constanta, atrage public atentia la dezinformare!Acesta aminteste ca un raport realizat de Reuters Institute, din cadrul Universitatii Oxford, in 38 de tari, spune ca Romania se afla pe locul al 12-lea in topul celor care se tem ca sunt victime ale dezinformarii, iar 62% dintre romani sunt ingrijorati in legatura cu capacitatea lor de a deosebi stirile reale de fake news."Nu este singurul studiu de acest tip, si ... citeste toata stirea