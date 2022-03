Servetele umede - cel mai intalnit deseu curatat de pe patru sectoare de plaja

Servetelele umede reprezinta cel mai intalnit deseu pe plajele litoralului, cea mai murdara portiune fiind cea din Constanta, a informat, vineri, organizatia neguvernamentala Mare Nostrum, in urma monitorizarii, in februarie, a patru sectoare de plaja.Dupa servetelele umede, alte deseuri intalnite frecvent pe plaje sunt pungile din plastic si mucurile de tigara."In sesiunea de monitorizare din luna februarie, materialul polimeric artificial a predominat, ca de altfel, in fiecare sesiune. Au ... citeste toata stirea