Servicii sociale pentru persoanele varstnice din Constanta

Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta anunta inceperea etapei de selectie a grupului tinta in cadru Proiectului "SSM@160 - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoanele varstnice din municipiul Constanta", POCU/436/4/4/125595.Proiectul isi propune ca grup tinta un numar de 160 persoane varstnice aflate in situatii de dependenta si/sau in risc de excluziune sociala in vederea furnizarii de servicii integrate de ingrijire la domiciliu.Conditii de eligibilitate:Poate deveni ... citeste toata stirea