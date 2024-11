Sfantul Andrei, sarbatorit in fiecare an pe 30 noiembrie. Traditii si obiceiuri

Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit de romani in fiecare an pe 30 noiembrie. Incepand cu anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca sarbatoarea sa fie insemnata cu crucea rosie in calendarul bisericesc.Aproximativ 960.000 de persoane care poarta numele de Andrei sau Andreea, si derivate din acestea, isi serbeaza ziua de Sfantul Apostol Andrei.Astfel, sunt peste 520 de mii de barbati cu numele de Andrei sau derivate ale numelui si peste 430 de mii de femei cu ... citește toată știrea