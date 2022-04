Sfantul Gheorghe, sarbatorit in a doua zi a Sfintelor Pasti. Peste un milion de romani ii poarta numele

Peste un milion de romani poarta numele Sfantului Mucenic Gheorghe, dar, pentru ca in acest an praznicul acestuia, 23 aprilie, coincide cu Sambata Mare, ei se pot sarbatori in a doua zi a Sfintelor Pasti.Imaginea sa este asociata cu vitejia nemarginita si credinta in biserica crestina, pana la sacrificiul suprem, desi istoria vietii sale este destul de putin cunoscuta si de-a lungul timpului au aparut multe legende avandu-l ca erou si traditii sau obiceiuri populare.Potrivit Directiei ... citeste toata stirea