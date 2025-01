Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul. Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica

Sfantul Ioan este sarbatorit de catre biserica in fiecare an, la data fixa, a doua zi dupa ce a fost botezat Mantuitorul Hristos.Cine a fost Sfantul IoanSfantul Ioan este considerat, de catre biserica crestina, unul dintre cei mai mari sfinti, dupa Fecioara Maria. Iconografia il reprezinta in icoana denumita "Deisis" rugandu-se impreuna cu Maica Domnului, ca mijlocitori, pentru pacatele oamenilor. Prorocul Ioan s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia.Potrivit primului ... citește toată știrea