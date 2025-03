Sfintii 40 de Mucenici din 9 martie. Traditii de Mucenici

Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti in fiecare an pe data de 9 martie. Cu aceasta ocazie, romanii respecta mai multe traditii, iar unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este cel al pregatirii "mucenicilor".In aceasta zi se prepara retete de colacei fierti ori copti, deoarece preparatul aminteste de cei 40 de sfinti martiri ucisi in Sevastia Armeniei.Ritualul de slobozire a caldurii pe ogoare si in gradiniIn ziua praznicului, in traditia populara se spune ca Sfintii Mucenici se ... citește toată știrea