"Shield Protector 22", exercitiu naval romanesc cu grad ridicat de dificultate

Fortele Navale Romane desfasoara, in perioada 21-23 iunie, activitati complexe de instruire si trageri de lupta, pe mare, in aer si in teren, in zona Constanta-Mangalia si in spatiul maritim al Romaniei din Marea Neagra, pentru cresterea interoperabilitatii intre fortele participante si pentru executarea misiunilor de foc planificate in anul de instructie 2022.Aproximativ 800 de militari din structurile Flotei, Bazei Logistice Navale "Pontica", Brigazii 243 Radioelectronica si Observare