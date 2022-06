Si-a incendiat propria casa pentru a se razbuna pe fosta concubina

Ilie Trifu a fost condamnat la 2 ani de inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de distrugere. Sentinta a fost data de Judecatoria Mangalia, pe 26 mai si nu este definitiva. Barbatul este acuzat ca si-a incendiat locuinta pentru a se razbuna pe fosta concubina, care plecase din locuinta comuna, intrucat inculpatul obisnuia sa consume in mod frecvent bauturi alcoolice, amenintand-o in mod frecvent cu acte de violenta fizica si ca va da foc la casa. Mentionam ca barbatul are ... citeste toata stirea