Silviu Cosa, prefectul Constantei: "Ziua de 24 Ianuarie este un apel la responsabilitate"

Pentru Silviu Cosa, prefectul judetului Constanta, ziua de 24 Ianuarie nu este numai una de sarbatoare, ci si una in care trebuie sa fim uniti in fata multelor provocari. Mai ales acum."Cu o pandemie care isi arata din nou chipul had, cu o situatie complicata la cateva sute de kilometri de granitele noastre, cu o economie pe o panta ascendenta, dar fragilizata de criza energetica, ziua de 24 Ianuarie nu este doar un prilej de sarbatoare. Este un apel la responsabilitatea pe care o avem in ... citeste toata stirea